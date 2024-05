'Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze' ospita le ombre turche di 'Le Avventure di Karagöz'

SAN CESARIO DI LECCE - Si terrà domenica 5 maggio, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi, in Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce, lo spettacolo “Le Avventure Di Karagöz” messo in scena dall’attore turco Onur Uysal.L’appuntamento rientra nella rassegna “Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze”, proposta da Astràgali Teatro, all’interno del progetto “Sguardi meridiani”, e si basa sul Karagöz, forma turca del teatro delle ombre, una delle più antiche di spettacolo popolare, realizzato proiettando figure articolate, realizzate in pelle di cammello o di bufalo, mosse da un unico burattinaio con le bacchette su uno schermo semitrasparente, illuminato solo posteriormente per creare il movimento delle immagini e che simboleggia lo specchio della società. Il protagonista è Karagöz, un personaggio il cui nome, che significa “persona dagli occhi neri”, è utilizzato per indicare lo stesso spettacolo. Karagöz, rappresentato insieme al colto Hacivat, con cui è perennemente in contrasto, rappresenta l'uomo semplice, poco istruito, ma comunque capace di destreggiarsi nelle sue avventure con arguzia e intelligenza.Onur Uysal, attore turco, nato nel 1981 ad Alessandretta (in turco Iskenderun). Ha studiato teatro all’Università di Ankara. Dal 2005 entra a far parte del Teatro di Stato di Ankara, diretto in diverse produzioni dirette da registi quali Akir Guzurman e da Aise Emel Mesci. Collabora anche con numerose compagnie teatrali indipendenti, tra cui Bornova Bel Sehir Theatre di Izmir con la quale ha modo di presentare le produzioni all’estero. La sua interpretazione in “Sacco e Vanzetti” diretto da Volkan Yosunlu e prodotto da Theatre Mayna riceve diversi riconoscimenti. Partecipa in diversi cortometraggi di Ysuf Ozer, Ceyhun Yilmaz Ket e di Savas Bayka. Ha appreso l’arte del Karagöz lavorando a contatto con diversi maestri in Turchia e ora prosegue questa antica tradizione del teatro delle ombre.La rassegna “Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze” è ideata e organizzata da Astràgali Teatro con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.Ingresso € 3,00. Consigliata la prenotazione.