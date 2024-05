Ferrovie Appulo Lucane: sciopero per il ricollocamento degli inidonei

BARI - Il prossimo 6 maggio sarà una giornata di lotta e conflitto per gli Autoferrotranvieri di tutta Italia, con uno sciopero aziendale che mira a rivendicare salario, sicurezza e diritti per la categoria. In particolare, presso le Ferrovie Appulo Lucane (FAL), il 6 maggio avrà un significato ulteriore: sarà uno sciopero per il ricollocamento degli inidonei.La piattaforma di rinnovo contrattuale presentata alle associazioni datoriali pone al centro le esigenze dei lavoratori, ma le associazioni stesse sembrano disposte a confrontarsi solo con sindacati che non rappresentano veramente i lavoratori. Questo atteggiamento mette in luce le reali intenzioni delle aziende, che cercano di imporre rinnovi contrattuali che non tengono conto delle necessità e dei diritti dei lavoratori.Per i lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane, lo sciopero del 6 maggio rappresenta la richiesta di un accordo sindacale sul ricollocamento degli inidonei. È inaccettabile che la gestione di questa questione avvenga in modo incostante e poco chiaro, con disparità di trattamento tra i lavoratori. Si richiedono regole certe, uguali per tutti, che garantiscano tutele adeguate e senza favoritismi.La disponibilità delle Ferrovie Appulo Lucane a fornire un'informativa sindacale sugli inidonei non è considerata sufficiente, poiché si tratta di un obbligo previsto dai contratti collettivi di lavoro. Si pretende quindi una reale tutela del futuro dei lavoratori, senza false aperture o facciate.Il coordinamento provinciale di USB Lavoro Privato Bari/BAT invita tutti gli Autoferrotranvieri delle FAL a partecipare allo sciopero del 6 maggio, sia quello aziendale di 4 ore che lo sciopero nazionale di 24 ore. L'obiettivo è garantire salario, sicurezza e diritti per tutti i lavoratori del settore.Questo sciopero è un segnale chiaro: i lavoratori sono pronti a opporsi e a lottare per il riconoscimento dei loro diritti e per un futuro migliore.Per ulteriori informazioni, si può contattare il Coordinamento Provinciale di USB Lavoro Privato Bari/BAT.