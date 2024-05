Piume, paillettes e lustrini: Il Burlesque fa il suo ritorno al Country Devur Club di Bari

BARI - Sabato 11 maggio alle ore 21, il Country Devur Club di Bari ospiterà un appuntamento imperdibile dedicato al burlesque. Con un esclusivo format chiamato Visionnaire Experience, il club accoglierà una serata di spettacolo e divertimento, con la partecipazione di professioniste provenienti dal Cirque du Soleil.Il burlesque tornerà protagonista con tutta la sua eleganza e sensualità, grazie all'interpretazione raffinata delle artiste, tra cui spicca Valentina Zafferini, una performer italiana con un'esperienza di rilievo nel Cirque du Soleil, che porterà la sua arte sul palco del Country Devur Club. Ad accompagnare le esibizioni, la splendida voce di Eleonora Rossi, nota come La Reds, e un corpo di ballo composto da Gaia Malvestiti, Linda Speranza e Alessia Zavarra.Ispirato alle grandi icone dello showbiz come Cher, Christina Aguilera e Madonna, lo spettacolo celebrerà il burlesque in tutta la sua impertinenza e originalità, testimoniando l'arte e l'intelligenza di questa forma di spettacolo che, nata nel 1700, continua a riscuotere successo anche oggi.L'evento, curato da Inside Emotions Luxury Events in collaborazione con Wow Entertainment, offrirà non solo spettacolo, ma anche un'esperienza gastronomica ricercata grazie alla proposta culinaria degli chef del Country Devur Club, che accompagnerà l'intera serata.Tel: 333.7817105Sito web: www.insidemotionsevents.com