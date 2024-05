Policlinico Bari: ampliate le sedute di radioterapia e radiodiagnostica per i pazienti oncologici

“Ringrazio il personale – conclude il direttore generale dell’azienda sanitaria Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce – per l’ulteriore impegno che garantirà nelle prossime settimane. Grazie all’approvazione del piano dei fabbisogni, potremo presto disporre del nuovo personale necessario per coprire la crescente domanda di cura per i pazienti oncologici che si rivolvono al nostro Policlinico, scegliendo di restare in Puglia senza ricorrere a centri extra regionali”.

BARI - Da lunedì 3 giugno aperte sedute pomeridiane aggiuntive per trattamenti radioterapici ed esami radiodiagnostici per i pazienti oncologici in carico al Policlinico di Bari.Si parte dalla prossima settimana con turni pomeridiani per assicurare ai pazienti l’accesso ai trattamenti programmati nei tempi previsti dai protocolli clinici. Questo progetto di potenziamento è solo l'inizio di un nuovo piano di presa in carico del paziente oncologico attraverso percorsi interni dedicati.L’unità operativa di radioterapia diretta dal dottor Michele Piombino assicurerà dal lunedì al venerdì cinque turni aggiuntivi pomeridiani, oltre il normale orario di servizio, per medici, tecnici di radiologia e un fisico sanitario. Anche il prof. Antonio Stabile Ianora amplierà l’offerta con sedute pomeridiane per effettuare tac e risonanze rivolte ai pazienti oncologici e a quelli ricoverati nelle unità operative del Policlinico di Bari.