Arresto e denuncia per rissa a Bari: coinvolti tre uomini

BARI - Nella notte di domenica 19 maggio, i militari della Stazione di Bari Japigia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino di 44 anni e deferito in stato di libertà due italiani di 49 e 24 anni, ritenuti responsabili di aver partecipato a una rissa nel centro cittadino. L'episodio si è verificato all'intersezione tra Via Cognetti e Via Abbrescia.I Carabinieri, giunti sul posto insieme al personale del Nucleo Radiomobile di Bari, hanno raccolto nell’immediatezza dei fatti le testimonianze di un uomo e una donna. L’uomo aveva cercato di sedare la rissa, mentre la donna aveva tentato invano di registrare la scena con il cellulare, che le è stato sottratto e scaraventato a terra da uno degli aggressori.Le descrizioni dettagliate fornite dai testimoni, comprese quelle sull'abbigliamento degli indagati, hanno permesso ai militari di identificare tre partecipanti alla rissa. Un tunisino di 44 anni è stato arrestato, mentre due italiani di 49 e 24 anni sono stati deferiti in stato di libertà. Uno degli italiani aveva riportato lievi ferite al capo.Il 22 maggio, il GIP di Bari ha convalidato l’arresto del tunisino, disponendo la custodia cautelare in carcere. Per il 49enne barese, è stata emessa un’ordinanza di arresti domiciliari, eseguita dai militari il giorno successivo.Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.