Premio Ambientepuglia 2024: celebrando i Protettori dell'Ambiente

BARI - Il prossimo martedì 28 maggio 2024, alle ore 17:30, presso il suggestivo scenario del Museo Archeologico di Santa Scolastica, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Ambientepuglia 2024.Questo prestigioso riconoscimento, promosso dall'Associazione Ambientepuglia, celebra coloro che si sono distinti nel loro impegno per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio pugliese.Quest'anno, il Premio Ambientepuglia sarà conferito a due donne straordinarie: Elisa Barucchieri e Gabriella Genisi. Entrambe hanno dimostrato un impegno eccezionale nella promozione della sostenibilità ambientale e nella diffusione di pratiche eco-friendly nella regione.Elisa Barucchieri: Conosciuta per il suo fervente attivismo ambientale, Elisa ha dedicato la sua vita alla difesa degli ecosistemi pugliesi. Attraverso progetti innovativi e campagne di sensibilizzazione, ha contribuito in modo significativo alla conservazione della biodiversità e alla lotta contro l'inquinamento.Gabriella Genisi: Ecologista e educatrice ambientale, Gabriella ha dedicato anni alla promozione di uno stile di vita sostenibile nelle comunità pugliesi. Grazie al suo lavoro instancabile, ha ispirato numerosi individui e organizzazioni a adottare pratiche rispettose dell'ambiente.La cerimonia di premiazione sarà arricchita dalla partecipazione de "Il Coro del Faro", ensemble musicale rinomato per le sue esibizioni emozionanti. Con la loro esecuzione di musiche senza tempo, allieteranno la serata e creeranno un'atmosfera di festa e condivisione.Tutti coloro che desiderano unirsi alla celebrazione dei vincitori del Premio Ambientepuglia sono caldamente invitati a partecipare. Sarà un'occasione unica per riconoscere e applaudire coloro che si sono dedicati alla protezione del nostro prezioso patrimonio naturale.Non mancate alla cerimonia di consegna del Premio Ambientepuglia 2024, un momento speciale per onorare chi si impegna a preservare la bellezza e la biodiversità della nostra amata Puglia.