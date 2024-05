Giovinazzo, 40enne aggredito sul lungomare

GIOVINAZZO - Un uomo di 40 anni, residente a Modugno, è stato vittima di un'aggressione brutale mentre passeggiava sul lungomare di Giovinazzo. L'attacco è stato perpetrato da un individuo a volto scoperto, il quale ha colpito la vittima con una violenta testata allo zigomo, seguita da calci, schiaffi e pugni. A seguito dell'aggressione, il 40enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta, dove è stato diagnosticato con una prognosi di 15 giorni. L'incidente risale a circa due settimane fa.Subito dopo l'accaduto, la vittima ha sporto denuncia presso la caserma locale, rivelando di essere a conoscenza dell'identità dell'aggressore e del suo figlio. Al centro di questa vicenda, secondo quanto riportato dalla vittima, ci sarebbero degli investimenti in criptovalute che avrebbero portato alla truffa da parte della coppia.La denuncia presentata dalla vittima suggerisce un collegamento tra l'aggressione subita e presunti investimenti finanziari in criptovalute. Si ipotizza che la coppia conoscesse la vittima e che il conflitto sia nato a seguito di controversie legate agli investimenti finanziari.Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione e accertare eventuali responsabilità. L'identità dell'aggressore e del suo presunto complice è nota alla vittima, e ci si aspetta che ciò possa facilitare le indagini.