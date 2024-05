Project financing in pool di 15 milioni per la realizzazione del 'Tito Schipa Center'

L’intervento si colloca in una posizione strategica della città, alle porte del centro storico, con spazi verdi, spazi di relax e servizi, tra cui il mercato ed altre attività commerciali di diverso tipo, anche ristorative. L’iniziativa contribuirà inoltre alla realizzazione di uno spazio funzionale alla decongestione del centro, grazie al parcheggio interrato a tre piani, da destinarsi integralmente ad uso pubblico.



Il Finanziamento è stato strutturato nella forma di un Project Financing personalizzando ogni suo aspetto contrattuale e finanziario alle specifiche caratteristiche del progetto.



BPPB e BPP sono state assistite dallo studio legale Advant NCTM per gli aspetti legali, e da Protos per gli aspetti tecnici.



Fioravante Totisco, Amministratore Unico Di Piazza Tito Schipa Srl, dichiara:

“in questo progetto ci abbiamo creduto moltissimo, io e l’ing. Sergio De Nuzzo lo seguiamo ormai da diversi anni con costanza e determinazione certi che una volta realizzato Lecce sarà una città migliore dal punto di vista della fruibilità. Mi fa piacere che ad accompagnarci finanziariamente siano le due banche del territorio più importanti a testimonianza che le banche locali svolgono per il territorio che le ospita una funzione di volano dell’economia con un occhio sempre attento al sociale. Colgo l’occasione per ringraziare l’avv. Maria Vittoria Vernaleone, il dott. Emanuele De Nuzzo e l’ing. Gabriele Totisco per la preziosissima collaborazione”.



Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, commenta:

"Con questa importante operazione, la nostra Banca prosegue nel suo impegno a sostegno delle imprese, favorendo la realizzazione di progetti innovativi e necessari per la costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture del nostro territorio. Tale iniziativa è stata possibile grazie anche al nostro team di Finanza Strutturata dedicato all’offerta di specialised lending e della Rete Imprese”.

“Ci fa piacere infine sottolineare come la realizzazione del Tito Schipa Center, sia supportata interamente da istituti di credito espressione del territorio pugliese, confermando l’importanza delle Banche di prossimità per l’economia Regionale”.



Mauro Buscicchio, Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, commenta:

“Il Tito Schipa center è uno dei progetti più ambiziosi promossi, negli ultimi anni, nel cuore della città di Lecce. Siamo lieti di aver contribuito, in misura paritetica ad altro Istituto di credito alla realizzazione di un centro polifunzionale integrato volto alla riqualificazione dell’area “Ex Caserma Massa”, rafforzando così il legame con un territorio in cui la nostra presenza è storicamente consolidata.

La nostra Banca conferma, in modo concreto e crescente, il proprio impegno a sostegno di iniziative imprenditoriali che realizzano e sviluppano attività sul territorio con modelli di innovazione e sostenibilità”.

ALTAMURA – Con un finanziamento di complessivi € 15 milioni, il pool di banche composto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata (in qualità di Banca Agente e Capofila) (“BPPB”), e Banca Popolare Pugliese (“BPP”), ha assistito la Piazza Tito Schipa S.r.l. (la “Società”), società veicolo controllata dalla Ing. De Nuzzo & C. Costruzioni S.r.l. (lo “Sponsor”), nella realizzazione di un centro polifunzionale integrato, che sorgerà nell’omonima piazza, altresì conosciuta come area “Ex Caserma Massa”, e che sarà composto da spazi retail e direzionali, da un parcheggio interrato su tre livelli di complessivi 466 posti auto ad uso pubblico, e da un Mercato Rionale con annessa Terrazza in stile Liberty.