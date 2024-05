Bari, ricordo di Vito Maurogiovanni: Poeta e Cittadino

BARI - Giovedì alle 18,00 presso Moobook - Mondadori Point in via Crisanzio, amici e studiosi di Vito Maurogiovanni parleranno di lui come poeta e cittadino. La poetessa Anna Santoliquido e Monno, amici affettuosi e compagni di avventure letterarie, culturali e civili insieme a suo nipote ,Giuseppe Campanile, ci accompagneranno in un viaggio che ne esplorerà la dimensione poetica e civile.Le poesie analizzate da Anna Santoliquido e lette da Rosaria Zonno e Maurizio Sarubbi ci restituiranno una lirica del quotidiano, della realtà’ interiorizzata e rivissuta con toni drammatici intessuti di ironia e pensosa rielaborazione del vissuto, cifra di Maurogiovanni..Michele Monno ritrarrà il suo profilo pubblico di intellettuale eticamente impegnato, di cittadino che conosce la sua terra oltre che il mondo e la descrive, cantandone i luoghi, i costumi, la cultura, quella che oggi il turismo facile e di consumo scopre, forse solo in attimi fuggenti. Giuseppe Campanile è colui che ha accompagnato il nonno (come gli altri nipoti), lo ha ascoltato e ha ereditato la sua passione civile e politica, il suo sogno di realizzare un mondo a misura d’uomo in cui le relazioni tra persona ridisegnino una mappa civile dello stare al mondo. Organizzato da Chiara Monno con il Circolo Maurogiovanni, l’evento s’ inquadra nelle attività del Centenario dell’ Autore.