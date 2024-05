Raffaella, la protagonista della scena musicale salentina si racconta al Giornale di Puglia

La talentuosa cantautrice pugliese Raffaella, pubblica il nuovo singolo "13" , nato alla consapevolezza di avere un posto, un luogo dove nonostante tutto, ognuno di noi possa trovare pace. L'artista leccese condivide quindi un inno alla fiducia e alla positività, e qui parla con un ipotetico compagno, un amico, una persona cara alla quale racconta che nonostante nella vita si possa ricevere dolore, dispiaceri, e perdere fiducia nelle persone, ci sarà sempre un posto, una persona, un habitat dove ritrovare fiducia, dove il 13 porta fortuna, infatti nella vita di Raffaella il numero 13 è un numero fortunato, e se lo ritrova ovunque, e la accompagna da una vita per la vita e in particolare rappresenta sua nonna, persona tra le più importanti per la sua formazione.

Un brano tutto da ballare e cantare, Ha le sonorità ottantine, con un gioco di synt mischiato allo stile pop rock che contraddistingue tutti i brani del nuovo album.

Dopo anni di concerti e sperimentazione con svariati musicisti pugliesi e nel duo Il Peccato di Eva, che l’hanno portata a cimentarsi con stili e sound un po' diversi tra loro, Raffaella inaugura il suo nuovo percorso da solista, dove da sfogo a tutta la sua creatività e intelligenza musicale, spaziando dal rock al glam-rock, pop-rock e indie.

Originaria di Lecce, dove studia al Conservatorio Tito Schipa pianoforte dall’età di 6 anni,e oggi frequenta il corso di laurea in canto Pop Rock. Da diversi anni Direttrice Artistica di locali come Kilometro Zero, Casaccia, Palazzo BN ed eventi su Lecce e provincia.

Ha diviso il palco con artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Sud Sound System, Cesko from Après La Classe, Michele Cortese, Antonio Maggio. Ha un disco all’attivo pubblicato il 14 aprile 2023 dal titolo "TUTTA SCENA" e un nuovo disco è in uscita nei prossimi mesi.

Qual è il tuo legame oggi con Lecce e con le tue zone?

Sono nata e cresciuta qui, e scelgo ogni giorno la mia città, credo fortemente nel mio territorio, nelle sue potenzialià, noostante tutto, credo nella crescita culturale, musicale, professionale, che stiamo avendo piano piano nel corso di questi ultimi anni, siamo un oasi protetta, e spero che possa essere sempre meglio in futuro.

Raffaella esisterebbe anche altrove, con la sua musica e il suo sound?

Assolutamente si! Sono sempre stata una tipa particolare,con delle radici ben solide e radicate, ho il mio focus da sempre, e ovunque io sia, non potrei mai essere diversa da quella che sono, soprattutto musicalmente, che è la parte che mi rappresenta più di ogni altra.

Che cosa racconta “13”, il tuo nuovo singolo?

Parla di me, di quello in cui credo da sempre, di riuscire a trovare un posto, che possa essere realmente un luogo, una persona, una buona stella nella quale credere, nella quale sentirsi al sicuro, nonostante le difficoltà della vita, è una sfida a muso duro alla negatività, ed io ritrovo tutto questo nel mio 13, numero, simbolo e contenitore di un intero universo significativo per me.

Che ne è de “Il Peccato di Eva”, primo progetto musicale che ti ha visto coinvolta?

Come le più grandi e belle storie d’amore, abbiamo deciso di comune accordo di prendere strade separate io e la mia collega e amica Daniela, dopo ben 12 anni di gruppo vocale, semplicemente perché nella fase di evoluzione di ognuna di noi, abbiamo capito di desiderare percorsi artistici differenti, però resta sempre per entrambe il più bel percorso di vita fatto insieme, con tsnte esperienze, palchi e situazioni bellissime che rimangono impresse nella mente e nel cuore.

E quando invece hai deciso di diventare solista?

Non l’ho deciso in un preciso momento, è semplicemente venuto naturale, cercare il mio spazio e il mio pezzo di mondo, dove poter raccontare di me e di quello che sono attraverso la mia musica.

Sei anche direttrice artistica di alcuni locali in Salento. Quali?

Questo è un lavoro che ho intrapreso da soli 5 anni, ho organizzato diversi eventi, ma da 3 anni gestisco la direzione del “kilometro zero “a santa maria al bagno, marina meravigliosa sul versante ionico, posto da sogno, dove ogni cliente si innamora perdutamente

Gestisco il locale “la casaccia” a torre dell’orso, versante adriatico, posto che ha stravolto tutta la costa da 10 anni, portando una ventata di freschezza e professionalità. E il palazzo BN in centro storico a Lecce, Hotel a 4 stelle, con una terrazza vista piazza s. oronzo , ristorante d’eccellenza e luogo di classe ed eleganza.

Piani per il futuro?

Lavorare, studiare, concludere gli studi nella laurea in conservatorio, coltivare costantemente tutto ciò che per me è vita, non fermarsi mai, avere una vita attiva, ricca e densa, fatta fondamentalmente di Musica.