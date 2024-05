Roland Garros: Arnaldi vola al terzo turno

Nel secondo turno del torneo del Roland Garros, Matteo Arnaldi ha ottenuto una convincente vittoria contro il francese Alexandre Muller, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 e qualificandosi per il terzo turno.Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha prevalso in quattro set sullo olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 6-2, avanzando anch'egli al terzo turno. Il greco Stefanos Tsitsipas si è imposto sul tedesco Daniel Altmaier in un match combattuto, conclusosi con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7, 6-4.Il russo Andrej Rublev ha superato lo spagnolo Pedro Martinez con un punteggio netto di 6-3, 6-4, 6-3, accedendo al turno successivo.Tra le donne, l'americana Sofia Kenin ha vinto contro la francese Caroline Garcia con un doppio 6-3, qualificandosi per il terzo turno. La tunisina Ons Jabeur ha prevalso sulla colombiana Maria Camila Osorio Serrano con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-3.La polacca Iga Swiatek ha vinto un match intenso contro la giapponese Naomi Osaka, chiudendo con il punteggio di 7-6, 1-6, 7-5. Infine, l'americana Cori Gauff ha superato la slovena Tamara Zidansek con un punteggio di 6-3, 6-4.