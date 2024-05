Ostuni, domenica 2 giugno l'evento 'Primavera nel Borgo' a Pascarosa

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 2 giugno, al Borgo di Pascarosa, a partire dalle ore 9.00, il Movimento Associativo "Ostuni Città da Amare", con il Patrocinio del Comune di Ostuni Assessorato al Turismo e in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato di Ostuni con i residenti del Borgo, organizzano "Trekking nel borgo", una passeggiata a piedi o in bici in cui possono partecipare gratuitamente tutti, da grandi e piccini, italiani e stranieri, per condividere insieme una mattinata a diretto contatto con la natura, riscoprendo le radici della storia. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 2 giugno, al Borgo di Pascarosa, a partire dalle ore 9.00, il Movimento Associativo "Ostuni Città da Amare", con il Patrocinio del Comune di Ostuni Assessorato al Turismo e in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato di Ostuni con i residenti del Borgo, organizzano "Trekking nel borgo", una passeggiata a piedi o in bici in cui possono partecipare gratuitamente tutti, da grandi e piccini, italiani e stranieri, per condividere insieme una mattinata a diretto contatto con la natura, riscoprendo le radici della storia.





Non solo un modo per far apprezzare a tutti i partecipanti (dove é prevista una presenza nutrita dal capoluogo pugliese) questa parte incontaminata e stupenda del nostro territorio, ma anche un modo di far conoscere a tutti i turisti italiani e stranieri, che hanno scelto come residenza questa porzione del nostro territorio, le nostre origini e la nostra cultura.





Per quel che riguarda il programma, prevede il ritrovo alle ore 9.00 con iscrizione gratuita di tutti i partecipanti presso "il Calvario" del borgo antistante la Chiesetta rurale dedicata a Maria Santissima Vergine del Monte Carmelo in cui sarà celebrata alle ore 9.15 la Santa Messa, a cui seguirà, partendo dal nucleo più antico del villaggio a piedi o in bici, la passeggiata che raggiungerà una Specchia Monumentale (che rappresentava un punto di avvistamento a difesa del territorio); per poi recarsi presso Masseria Satia (una delle più antiche masserie del territorio, costruita verso la metà del XVII secolo. Altra tappa sarà un antico trullo: "Trullo Sovrano di Pascarosa", trullo in cui sono stati girati diversi film di cui uno degli ultimi con Lino Banfi. Percorrendo antichi tratturi tra querceti e macchia mediterranea si raggiungerà "Satia Tempio di Pace" della Fondazione Università della Pace Mondo di Luce, da cui poi si andrà nell'antico Borgo di Pascarosa dove si terrà un rinfresco finale.