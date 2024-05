Roma-Bari: ritardo di quattro ore sui voli Ryanair, compensazione di 250 euro per i viaggiatori

I Dettagli dei Voli in Ritardo



Il volo Roma-Bari FR7075, originariamente programmato per le 16:50, è decollato con un ritardo di oltre cinque ore, atterrando a Bari solo alle 22:03. Questo ritardo ha avuto ripercussioni anche sul volo di ritorno Bari-Roma FR7074, che doveva partire alle 18:20 ma è decollato con un ritardo simile, arrivando a destinazione alle 23:47.



Come Richiedere la Compensazione



I passeggeri interessati possono attivare l'assistenza di ItaliaRimborso per richiedere la compensazione prevista, senza alcun costo. Per farlo, è sufficiente compilare il modulo online disponibile sulla homepage del sito web



Implicazioni per i Viaggiatori



Il ritardo significativo dei voli ha causato numerosi disagi ai passeggeri, tra cui la perdita di coincidenze, appuntamenti e impegni personali. La compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004 rappresenta una misura di ristoro per i disagi subiti, ma non può completamente riparare i danni materiali e morali causati.



I passeggeri sono invitati a fare riferimento a ItaliaRimborso per ottenere la compensazione a cui hanno diritto e per ricevere ulteriori informazioni sulle proprie opzioni di risarcimento.

ROMA - Giornata da incubo per i passeggeri dei voli Ryanair Roma-Bari e Bari-Roma che, nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, hanno subito ritardi significativi. La compagnia aerea Ryanair ha registrato ritardi di oltre quattro ore, causando disagi notevoli ai viaggiatori.Secondo l'analisi di ItaliaRimborso, i passeggeri coinvolti hanno diritto a richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Questo regolamento tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e negato imbarco, stabilendo specifiche compensazioni in base alla durata del ritardo e alla distanza del volo.