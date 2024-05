‘Le rose della conciliazione’ al Piccolo Teatro di Bari

BARI - Domenica 5 maggio ore 19,00 al Piccolo Teatro di Bari “Eugenio D’Attoma” sarà presentata la divertente commedia “Le rose della conciliazione” di Roberto Giacoia. Una performance teatrale dai colori comici e in parte surreale che invita gli spettatori ad entrare nelle infinite dinamiche della relazione di coppia sottolineando l’incuranza di cui spesso siamo responsabili: “non abbiamo fatto altro che andare avanti come tutte le coppie, trascinarsi e non pensarci più” ... in nome dell'“amore”? Con Roberto Giacoia e Annika De Tullio.Tecnico audio e luci Claudio Farina, assistente Mariagrazia Mercadante.: 328.1322331.