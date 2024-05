San Ferdinando di Puglia: 3/a edizione della Strasanferdinando con atleti e giudici Fidal

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, le strade e le campagne di San Ferdinando di Puglia tornano a essere protagoniste della Strasanferdinando 2024. La terza edizione del nono trofeo San Ferdinando Re si svolgerà domenica 26 maggio 2024, e si preannuncia un evento entusiasmante per gli amanti dello sport e della natura.L'evento è organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Master On The Road di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con il comitato festa patronale, con il patrocinio del Comune di San Ferdinando di Puglia, e con l'apporto tecnico del comitato provinciale Fidal di Foggia. La gara si terrà con qualsiasi condizione atmosferica, garantendo un'esperienza unica per tutti i partecipanti.Il programma prevede il ritrovo degli atleti alle ore 7:30 in Piazza della Costituzione per il ritiro dei pettorali e del pacco gara. La partenza è fissata per le ore 9:00 dalla stessa piazza, su un percorso unico di 10,80 km. La gara si svolgerà su un tracciato asfaltato che partirà dal centro della città, attraverserà il territorio circostante con un percorso collinare nel centro storico, periferia, campagna e ritornerà al punto di partenza nella piazza centrale. Il percorso includerà anche 2,5 km di sterrato nel Parco dell’Ofanto, precisamente sull'argine del fiume Ofanto.Il rilevamento cronometrico e le classifiche saranno gestite dalla Icron Evolution di Onofrio Quotodamo e Rosa Aquilante, sotto il controllo dei Giudici Fidal di Foggia. Sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso per garantire il benessere degli atleti. Lo speaker della manifestazione sarà il prof. Giuseppe Acquafredda.Saranno premiati i primi assoluti uomo e donna, che saranno esclusi dalle loro categorie, i primi tre di tutte le categorie M/F, e le prime tre associazioni sportive ospiti che porteranno al traguardo il maggior numero di atleti. A tutti i partecipanti sarà donato un libro come segno di apprezzamento per la loro partecipazione. Si prevede la partecipazione di circa quattrocento atleti, promettendo una giornata di sport, amicizia e comunità.La Strasanferdinando 2024 è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di corsa e rappresenta un'opportunità unica per godere delle bellezze naturali e storiche di San Ferdinando di Puglia.