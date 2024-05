ATP 250 Lione: Luciano Darderi avanza ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo ATP 250 sulla terra battuta di Lione, l'italiano Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria convincente contro il francese Adrian Mannarino, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-3 in un match durato due ore. Con questa vittoria, Darderi si è qualificato per i quarti di finale, confermando il suo ottimo stato di forma.In un altro match di ottavi, il tedesco Dominik Koepfer ha prevalso sul francese Ugo Humbert in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Koepfer ha mostrato grande tenacia e resistenza, rimontando dopo aver perso il primo set.Il francese Arthur Rinderknech ha battuto l’americano Frances Tiafoe con un punteggio di 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata da scambi intensi e un livello di gioco elevato, ma Rinderknech è riuscito a mantenere la calma nei momenti cruciali.Il francese Giovanni Mpetshi Perricard ha avuto un passaggio agevole ai quarti di finale dopo che il giapponese Yoshihito Nishioka si è ritirato per un infortunio muscolare prima dell'inizio del loro incontro.Hugo Gaston, altro giocatore di casa, ha superato l’argentino Francisco Cerundolo in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3. Gaston ha saputo reagire dopo un secondo set complicato, ritrovando il suo gioco nel set decisivo.L'argentino Tomas Martin Etcheverry ha avanzato ai quarti di finale dopo che il brasiliano Thiago Seyboth Wild si è ritirato per uno stiramento nel secondo set, sul punteggio di 3-0 per Etcheverry, che aveva già vinto il primo set 7-5.Questi risultati evidenziano un torneo avvincente e pieno di colpi di scena, con molti giocatori che stanno dimostrando grande determinazione e capacità di adattamento alle sfide sulla terra battuta.