San Nicola, prelevata la Manna alla presenza del Cardinale Pizzaballa

Durante l'omelia, il Patriarca Latino di Gerusalemme, richiamando l'attenzione sulla guerra in corso nell'area mediorientale, e sottolineando che la vittoria militare non è equivale all'affermazione della pace, ha palesemente dichiarato le difficoltà per la risoluzione del conflitto iniziato il 7 ottobre 2023. A questa preoccupazione ha fatto da contraltare l'esortazione a coltivare il culto di San Nicola quale Santo Protettore del dialogo ecumenico tra Oriente e Occidente.





All'inizio della Santa Messa, nel porgere il benvenuto al Cardinale Pizzaballa, l'Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano ha rivolto anche un sentito ringraziamento ad Antonio Decaro per l'impegno profuso durante la sua sindacatura in vista dell'imminente conclusione del suo secondo mandato alla guida della città di Bari. Seduto in prima fila, l'attuale primo cittadino barese non ha nascosto la propria commozione al cospetto delle autorità civili e militari. La loro presenza, unitamente all'elevato afflusso di pellegrini e devoti di San Nicola, ha richiesto un ingente dispiegamento di Forze dell'Ordine all'esterno e all'interno della Basilica di San Nicola.

- Dopo il corteo storico del 7 maggio e la processione a mare dell'8 maggio, nella serata di giovedì 9 maggio si è rinnovato, presso la Basilica di San Nicola, il prelievo della Sacra Manna dalle ossa del Vescovo di Myra e Patrono di Bari. A conclusione del rito, puntuali e scroscianti gli applausi dei numerosi fedeli che hanno gremito il tempio romanico nella solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa e alla quale hanno partecipato i vescovi pugliesi e i rappresentanti della Chiese Cristiane Orientali.