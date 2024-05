Ufficializzata la candidatura di Anna Maria Tarantino nel centrosinistra, firmato anche il Patto della Legalità a Trinitapoli

Trinitapoli si prepara a un nuovo capitolo della sua storia politica con l'ufficializzazione della candidatura di Anna Maria Tarantino nel centro sinistra, sostenuta dal Partito Democratico (PD) e dal Movimento 5 Stelle (M5S). Il comunicato è stato emesso dal commissario del circolo del PD di Trinitapoli, Franco Cuna, a nome del PD Puglia.Il PD ha espresso fiducia nella consigliera comunale uscente, ritenendola una figura capace di portare avanti un cambiamento politico alternativo alla destra, responsabile dello scioglimento del consiglio comunale a causa di accertate infiltrazioni mafiose. La candidatura di Anna Maria Tarantino ha ottenuto l'approvazione a livello provinciale e regionale dalle segreterie del PD, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le energie disponibili nel centrosinistra per il bene della comunità trinitapolese.Anche il M5S di Trinitapoli ha ufficializzato il suo sostegno alla candidatura di Tarantino, evidenziando la condivisione delle politiche esposte fino a quel momento e la ferma opposizione alle politiche del centrodestra dannose per la comunità. Questo nuovo capitolo politico è considerato un simbolo di speranza e rinnovamento per Trinitapoli, dimostrando la maturità e l'unità della nuova classe politica di centro-sinistra.Inoltre, è stato firmato un importante accordo presso la sede degli attivisti del M5S di Trinitapoli: la candidata sindaco Anna Maria Tarantino e Pasquale Lamacchia hanno siglato il Patto per la Legalità del Movimento 5 Stelle. L'accordo, consegnato da Giuseppe Conte al governatore della Puglia, Michele Emiliano, si impegna per la trasparenza nella pubblica amministrazione, la lotta contro la criminalità organizzata, un codice etico rafforzato, azioni anticorruzione, la tutela delle vittime, e l'educazione alla legalità attraverso programmi educativi nelle scuole.Questo patto rappresenta un impegno concreto per contrastare la criminalità e promuovere la legalità all'interno delle istituzioni locali, dimostrando la determinazione del centro-sinistra a costruire un futuro migliore per Trinitapoli.