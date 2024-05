Sanitaservice Taranto, Di Gregorio (Pd): riunione proficua della II e II Commissione

BARI - Questa mattina si è tenuta una riunione congiunta delle Commissioni consiliari II e III della Regione Puglia, presieduta dal consigliere Vincenzo Di Gregorio (Pd), presidente della II Commissione consiliare. Riportiamo di seguito le dichiarazioni rilasciate al termine dell'incontro.Di Gregorio ha espresso soddisfazione per l'esito della riunione, definendola proficua. L'agenda prevedeva una serie di audizioni richieste dalle organizzazioni sindacali del settore sanitario della provincia di Taranto in merito al piano di assunzioni di Sanitaservice.Durante l'incontro sono state affrontate questioni di rilevante importanza per il futuro dei lavoratori e per garantire ai cittadini tarantini prestazioni sanitarie allineate agli standard delle altre zone della Puglia. Tra i temi discussi, si è appreso che a breve sarà erogato il premio COVID agli operatori individuati dalla direzione dell'ASL di Taranto. Inoltre, a partire dal prossimo lunedì riprenderanno le procedure per l'assunzione di 17 nuovi pulitori.Altri punti all'ordine del giorno riguardavano la preparazione del bando per l'assunzione di 39 nuovi autisti del servizio 118 e la redistribuzione delle ore di lavoro per gli addetti con contratto part-time, che potranno così raggiungere le 30 ore settimanali. Infine, è stato segnalato che il business plan di Sanitaservice Taranto in relazione al fabbisogno dei servizi di logistica e trasporto, che coinvolge 54 lavoratori in attesa dell'internalizzazione del servizio, è quasi pronto.La riunione ha dunque rappresentato un importante momento di confronto e pianificazione per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti nella provincia di Taranto, con particolare attenzione alle condizioni lavorative degli operatori del settore.