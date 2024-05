Scandalo baby escort a Bari: clienti facoltosi coinvolti

BARI - Un recente scandalo ha scosso la città di Bari, rivelando una rete di prostituzione minorile che coinvolgeva clienti facoltosi provenienti da diverse fasce della società. Avvocati, imprenditori, commercianti e persino un uomo agli arresti domiciliari si sono trovati coinvolti nell'oscuro mondo delle baby escort.I clienti non esitavano a spendere cifre considerevoli per incontrare le giovani ragazze, che spesso erano minorenni. Gli incontri avvenivano in alberghi e bed and breakfast di lusso, dove le suite erano dotate di ogni comfort, tra cui idromassaggio e vista mare.Uno dei clienti, un commerciante di Molfetta, avrebbe pagato ben 500 euro al primo incontro con una ragazza, dimostrando una disponibilità a spendere anche somme superiori per soddisfare i propri desideri. Sorprendentemente, molti dei clienti erano consapevoli dell'età delle baby escort, ma ciò non rappresentava un problema per loro. Al contrario, sembra che alcuni trovassero questa situazione particolarmente allettante.Le testimonianze delle ragazze coinvolte hanno permesso di incastrare i clienti e tutti coloro coinvolti nel giro della prostituzione minorile. Le indagini sono ancora in corso e si prevede che ulteriori dettagli emergeranno nel corso del tempo.