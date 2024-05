La Pasticceria 'Da Riccardo' festeggia il suo centenario a Carbonara

BARI - Un secolo di dolcezza e tradizione: è questo il traguardo straordinario che la Pasticceria “Da Riccardo”, nota anche come il caffè di Carbonara, Bari, si appresta a celebrare sabato 18 maggio. L'evento avrà luogo in piazza Umberto I, dove la famiglia Acquaviva, proprietaria dell'attività da sempre, invita tutta la comunità a partecipare a una festa indimenticabile.La storia di questa pasticceria è una storia di persone, ideali, amore e determinazione, lunga un secolo. Nata nel lontano 1924 come latteria grazie ai coniugi Antonio Acquaviva e Nicoletta Guglielmi, originari di Andria, si è trasformata nel corso degli anni in un punto di riferimento fondamentale per il quartiere di Carbonara e per l'intera città di Bari.Durante la Seconda guerra mondiale, la pasticceria ha accolto cittadini e stranieri, offrendo loro non solo rifugio, ma anche un luogo dove sentirsi a casa. Un'oasi di pace e convivialità in tempi di conflitto, che ha saputo attrarre personalità di spicco come Aldo Moro e Bettino Craxi, oltre a diventare un punto di incontro per molte generazioni.Oggi, la pasticceria è gestita dai figli di Riccardo Acquaviva, Nicola e Antonio, che continuano a portare avanti la tradizione familiare con passione e impegno. Alla guida della pasticceria c'è Mariangela Bruni, affiancata da un team giovane e dinamico di otto dipendenti, tra cui spicca il pasticcere Giovanni Papapicchio, presente ai forni da ben 30 anni.Per celebrare questo importante traguardo, i pasticceri hanno creato una versione speciale del loro dolce tradizionale: il profittérol dei 100 anni. Ma i tesori della pasticceria “Da Riccardo” non si limitano a questo, con le storiche veneziane imbevute di liquore allo Strega, i bigné, le tette delle monache e i richiestissimi cigni alla crema di caffè o cioccolato.Sabato 18 maggio, quindi, è un'occasione speciale per onorare e celebrare questa iconica pasticceria, che continua a deliziare i palati dei baresi da generazioni. Un secolo di dolci emozioni che rimarranno impresse nella memoria e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assaporare i prodotti della Pasticceria “Da Riccardo”.