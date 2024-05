Scoperti tre gruppi criminali dediti allo spaccio di cocaina: 14 persone residenti a Minervino Murge sotto indagine

BARLETTA - Una vasta operazione investigativa è attualmente in corso nel territorio del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, dove gli investigatori hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e in carcere, nei confronti di 14 individui residenti a Minervino Murge.La complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Minervino Murge con il supporto della Compagnia Carabinieri di Andria, ha rivelato l'esistenza e l'operatività di tre distinti "gruppi criminali" specializzati nello smercio al dettaglio di cocaina. Questi gruppi operavano in modo stabile e prolungato, fornendo la sostanza stupefacente principalmente a numerosi acquirenti locali. Le loro basi logistiche erano distribuite in tre diverse zone del Comune dell'Alta Murgia, trasformate in vere e proprie "piazze di spaccio".I dettagli completi dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa programmata per oggi alle ore 10:30 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.