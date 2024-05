Tragedia nel Foggiano: 30enne perde la vita in uno schianto sulla statale 272

SAN MARCO IN LAMIS - Una tragedia ha colpito la provincia di Foggia, dove un giovane di 30 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto lungo la statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in curva nei pressi del convento di San Matteo Apostolo. L'altro occupante del veicolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.La violenta dinamica dell'incidente ha richiesto l'intervento immediato del personale del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni Rotondo, che si sono adoperati per soccorrere le vittime e gestire la situazione sul luogo dell'incidente.Al momento, le circostanze esatte che hanno portato allo schianto devono essere ancora chiarite dalle autorità competenti, che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.La comunità locale è sgomenta per l'accaduto e si stringe attorno alle famiglie colpite dalla tragedia, mentre l'intera provincia di Foggia è in lutto per la perdita di un giovane troppo presto strappato alla vita.