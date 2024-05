Servizio Idrico - ANCI Puglia: importante trovare soluzioni condivise per evitare privatizzazione dell'acqua in Puglia

"Bisogna sedersi a tavolino e trovare soluzioni condivise per evitare la privatizzazione dell’acqua in Puglia; uno scenario improponibile che preoccupa fortemente i sindaci e le comunità, i quali in più occasioni hanno manifestato di voler preservare e mantenere saldamente la gestione del servizio idrico integrato in mano pubblica a tutela dell'interesse collettivo, per garantire equa accessibilità, efficienza e qualità dei servizi."



Per info o comunicazioni:



Antonio Nicola Branca - cell 393.9836851 - e-mail comunicazione@anci.puglia.it

BARI - I Comuni pugliesi sono pronti ad assumersi la responsabilità della gestione dell'acqua nell'interesse collettivo dei cittadini. Lo hanno ribadito lo scorso 22 maggio a Bari, durante l'Assemblea regionale ANCI, adottando formalmente una delibera proposta dalla Presidente Fiorenza Pascazio, che ha raccolto un consenso unanime e trasversale, come da migliore tradizione ANCI."Confidiamo ancora nell'interlocuzione politica tra Ministeri competenti e Regione e nelle reciproche aperture per affrontare le questioni tecniche e superare eventuali profili di legittimità della Legge regionale 14/2024, laddove possibile attraverso una modifica.” - sottolinea la Presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio.