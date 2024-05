Trinitapoli: la Notte dei Santuari e il Restauro dell’Affresco della Madonna di Loreto

- Trinitapoli si prepara a celebrare un evento speciale nella "Notte dei Santuari" il prossimo sabato primo giugno 2024. Questa iniziativa coinvolge diversi santuari in Italia, uniti in un’unica preghiera in vista del Giubileo del 2025. Organizzata dalla Diocesi di Trani Barletta Bisceglie, l’edizione 2024 del progetto "La Notte dei Santuari" vede l'adesione di quattro importanti santuari: il Santuario Madonna di Fatima a Trani, l’Immacolata a Barletta, la Basilica Concattedrale San Pietro/Santuario dell’Addolorata a Bisceglie, e la Beata Maria Vergine di Loreto a Trinitapoli.La serata a Trinitapoli sarà caratterizzata da un programma intenso e particolarmente significativo. L’evento inizierà con la celebrazione eucaristica e la consegna dei medaglioni ai confratelli della confraternita azzurra della B.V.M. di Loreto. Uno dei momenti più attesi sarà lo scoprimento dell’affresco restaurato della Madonna di Loreto, situato sull’Altare Maggiore del Santuario Mariano. Questo affresco, di recente restauro, è tornato a risplendere grazie al lavoro meticoloso svolto dai restauratori.La cerimonia inaugurale sarà arricchita dalla presenza di figure di spicco, tra cui l’Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, Mons. Leonardo d’Ascenzo, e il parroco della parrocchia della B.V.M. di Loreto, Mons. Giuseppe Pavone. Interverranno anche la restauratrice, la dott.ssa Francesca Rana, lo storico prof. Pietro Di Biase e l’ing. Antonio Ragno, direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali.L'iniziativa "La Notte dei Santuari" è promossa dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni. L'evento, che si svolge annualmente dal 2019, rappresenta un’occasione unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio religioso e culturale italiano, offrendo ai fedeli momenti di riflessione e preghiera in un'atmosfera suggestiva e solenne.La partecipazione all'evento e alla cerimonia di scoprimento dell'affresco è aperta a tutti, e rappresenta un'importante occasione per la comunità di Trinitapoli e per i visitatori di vivere un momento di spiritualità e di apprezzare la bellezza e la storia del Santuario della Beata Maria Vergine di Loreto.