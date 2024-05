Sinner supera Gasquet e vola al terzo turno del Roland Garros

Roland Garros fb

PARIGI - Jannik Sinner ha superato il veterano francese Richard Gasquet al secondo turno del Roland Garros, vincendo in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4.Il match, disputato sul campo Chatrier con quasi un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Sinner soffrire un po' nel primo set, ma poi ha preso il controllo del gioco nei successivi due parziali.L'altoatesino, numero 2 del mondo, ha dimostrato di essere in buona forma nonostante i recenti problemi all'anca e si è qualificato per il terzo turno del torneo per la quarta volta consecutiva.Il primo set è stato il più equilibrato del match, con entrambi i giocatori che hanno avuto le loro occasioni. Sinner è riuscito a strappare un break nel settimo game e lo ha conservato fino alla fine, chiudendo il parziale 6-4.Nel secondo e terzo set, Sinner ha preso il controllo del gioco, brekkando Gasquet in diverse occasioni e non concedendo mai il servizio. Ha chiuso entrambi i parziali con il punteggio di 6-2.Nel prossimo turno, Sinner affronterà il vincitore tra il russo Pavel Kotov e lo svizzero Stan Wawrinka. Entrambi i giocatori sono molto esperti e rappresentano un ostacolo difficile per l'altoatesino.