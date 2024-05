Giorgio Armani Mare sbarca a Trani con un pop-up esclusivo

TRANI - La boutique Nugnes di Trani, in Corso Vittorio Emanuele 189, ha ospitato la prima tappa del tour mondiale di Giorgio Armani Mare, svelando l'omonima collezione estiva.Questo evento esclusivo ha segnato l'inizio di un viaggio che porterà il brand italiano a toccare le località più rinomate al mondo, da Porto Cervo a Sylt, da Malibu a Saint Tropez, Cannes e Forte dei Marmi. In ogni destinazione, Giorgio Armani Mare offrirà ai clienti un'esperienza immersiva e coinvolgente, che cattura l'essenza dell'estate italiana e la raffinatezza della collezione.Dal 29 maggio al 24 giugno, il pop-up all'interno della boutique Nugnes ha trasformato lo spazio in un'oasi di stile. Palme tropicali stilizzate nelle sfumature del turchese, dettagli in legno e oro hanno creato un'atmosfera elegante e raffinata, perfettamente in linea con l'immaginario di Giorgio Armani Mare.L'allestimento ha coinvolto anche le otto vetrine su Corso Vittorio Emanuele e l'androne, offrendo ai passanti un assaggio dell'esperienza unica che attendeva all'interno.Selezionati ospiti internazionali hanno avuto il privilegio di vivere in prima persona l'atmosfera del pop-up, scoprendo i capi della collezione e ammirando la bellezza di Trani.L'evento è stato un'occasione per celebrare l'eleganza e la raffinatezza di Giorgio Armani Mare, nonché la bellezza del territorio pugliese.La collezione Giorgio Armani Mare propone capi raffinati realizzati con materiali pregiati e impalpabili, come lini, cotoni garzati e cupro stampato. I toni naturali e profondi del mare si intrecciano con dettagli ricercati, creando un'armonia di stile che riflette l'essenza del marchio.Il pop-up di Giorgio Armani Mare ha rappresentato un momento indimenticabile per la città di Trani e per la boutique Nugnes 1920. L'evento ha confermato l'importanza del connubio tra moda e territorio, offrendo ai cittadini e ai turisti un'esperienza unica e memorabile.Il tour mondiale di Giorgio Armani Mare prosegue verso nuove destinazioni, portando con sé l'eleganza e la raffinatezza del marchio italiano. Un viaggio che celebra la bellezza dell'estate e lo stile inconfondibile di Giorgio Armani.