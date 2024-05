Solo l’amore conta: Decaro celebra l'unione civile di due agenti della polizia locale

BARI - “Solo l’amore conta. In questi anni sono onorato di essere stato il sindaco di una città che ha scelto di sostenere sempre l’amore in ogni sua forma. E la libertà. Cosa mai scontata.” Così inizia il racconto sui social del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha celebrato l’unione civile di Porzia e Annarita, due agenti della polizia locale.Indossando la fascia tricolore, Decaro ha unito civilmente Porzia e Annarita, esprimendo il suo orgoglio per la loro dedizione al servizio e il suo sostegno alla comunità LGBTQIA+. “Nei loro sguardi, negli occhi fieri delle loro famiglie e dei loro amici c’è la migliore risposta a chi qualche giorno fa non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+, presentata lo scorso 17 maggio in occasione della giornata contro l'omotransfobia,” ha sottolineato il sindaco.Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Da una parte c’è chi ha paura della libertà e dell’amore e dall’altra ci sono Porzia e Annarita che vivono il loro amore e da oggi, sono una famiglia anche agli occhi della città di Bari.” Le parole di Decaro mettono in risalto l'importanza di celebrare e riconoscere l'amore in tutte le sue forme, evidenziando l'impegno della città di Bari per l'uguaglianza e l'inclusione.