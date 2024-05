Sparatoria al quartiere San Paolo di Bari: 23enne gambizzato in via Sicilia

BARI - Una sparatoria ha scosso il quartiere San Paolo di Bari nella serata di ieri. La vittima, un giovane di 23 anni, è stata colpita alla gamba con un colpo di pistola in via Sicilia. Nonostante la gravità dell'incidente, il ragazzo non è in pericolo di vita.Il giovane, che lavora come fattorino presso una pizzeria della zona, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Attualmente si trova sotto osservazione medica, ma le sue condizioni sono stabili.Sul luogo della sparatoria sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia e la Scientifica per avviare le indagini. Al momento, non è ancora chiara la dinamica esatta dell'evento né le cause che hanno portato all’aggressione. Le autorità stanno lavorando per raccogliere testimonianze e analizzare eventuali prove.