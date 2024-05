Bari: il CME 'Puglia' ricorda i Caduti

BARI - Si è celebrata oggi, presso il Comando Militare Esercito (CME) “Puglia”, la cerimonia di intitolazione di un piazzale interno della caserma “Picca”, alla memoria del Caporale VFP1 Vincenzo Tranquillino Minerva, caduto durante l’assolvimento del servizio.A seguire, è stata inaugurata la “Galleria della Memoria”, costituita dal monumento ai Caduti in tempo di pace e di guerra e da pannelli didattici che ricordano i due più importanti Sacrari Militari italiani, quello di Redipuglia e quello dei Caduti d’Oltremare.L’evento ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera alla quale hanno partecipato il Col. Arcangelo Moro, Comandante del CME ”Puglia”, l’Arcivescovo di Bari e Bitonto Sua Eccellenza Giuseppe Satriano e altre autorità civili e militari locali, oltre ai famigliari di tutti i Caduti in operazioni di pace ed in Patria pugliesi e degli studenti di alcuni istituti scolastici metropolitani.