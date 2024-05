Spari nella zona dell'ambasciata di Israele a Stoccolma: la polizia svedese arresta diverse persone

Stoccolma, Svezia – Tensione e paura hanno scosso il centro della capitale svedese oggi, quando spari sono stati uditi nei pressi dell'ambasciata di Israele. La polizia svedese ha reagito prontamente arrestando diverse persone e isolando un'ampia area attorno all'ambasciata, mentre gli investigatori cercano di fare luce sull'accaduto.Gli spari sono stati segnalati da una pattuglia che stava operando nella zona, la quale ha immediatamente lanciato l'allarme. In risposta, le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, chiudendo al pubblico tutte le strade circostanti e dispiegando numerosi agenti per garantire la sicurezza e raccogliere prove.Al momento, le autorità non hanno rilasciato dettagli sulle persone arrestate né sulla natura dell'incidente, ma hanno confermato l'apertura di un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dei fatti. Non è chiaro se l'ambasciata israeliana fosse l'obiettivo dell'attacco o se ci siano feriti.La zona interessata dal blocco comprende l'Ambasciata israeliana e diversi edifici adiacenti, creando disagi significativi per i residenti e i lavoratori dell'area. Le autorità svedesi stanno collaborando strettamente con il personale dell'ambasciata per assicurare la protezione del personale diplomatico e valutare eventuali minacce alla sicurezza.Questo incidente avviene in un periodo di accresciute tensioni internazionali, e le forze di sicurezza stanno trattando il caso con la massima serietà. La polizia ha invitato i cittadini a evitare la zona e a seguire le indicazioni ufficiali fornite attraverso i canali di comunicazione istituzionali.Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno nuove informazioni dalle indagini in corso.