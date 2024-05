TRANI - Le celebri Frecce Tricolori hanno dato vita a un'emozionante esibizione domenica pomeriggio, 12 maggio, illuminando il cielo sopra il lungomare di Trani. L'evento, parte del "Trani Air Show", ha regalato ai presenti spettacoli aerei mozzafiato. Se non hai avuto l'opportunità di assistere di persona, non preoccuparti! Guarda il video qui sotto per rivivere ogni momento di questa straordinaria performance.