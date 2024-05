'Startup Retreat', presentato il 29 maggio il programma di accelerazione delle startup innovative settore One Health

Ventidue aziende provenienti da tutta Italia, selezionate per Startup Retreat, hanno avuto l'opportunità di iniziare un percorso di sei mesi di formazione full immersion, suddiviso in tre periodi di due giorni espone Gianluigi de Gennaro, Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività” dell'Università di Bari.



Il programma prevede anche il Mentoring avanzato e l’individuazione del mercato con analisi e supporto per l'accesso al mercato di riferimento, con l'obiettivo di facilitare l'inserimento e la crescita delle startup e dei contatti con investitori e scale-up, aprendo le porte a finanziamenti e opportunità di crescita, illustra Rodolfo Sardone, Responsabile Scientifico CTE Calliope. Esperti in diversi settori, sia imprenditoriale che tecnologico, guideranno le startup nello sviluppo delle loro idee e nella crescita aziendale.



L'obiettivo principale di Startup Retreat è supportare il trasferimento tecnologico nel settore One Health, un campo che si focalizza sulle interazioni tra uomo, animali e ambiente, promuovendo soluzioni innovative per la tutela e la protezione dell'ambiente, il benessere dell'uomo e degli animali, la qualità della vita, la digitalizzazione e l'inclusività.



L'opening di Startup Retreat ha visto, inoltre, la partecipazione di importanti figure dell’ecosistema dell’innovazione locale e nazionale che hanno sposato l'iniziativa: Francesco Vania, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Vito Felice Uricchio, Commissario Straordinario per le bonifiche per la Città di Taranto, Maria Casola, Delegata Terza Missione Dipartimento Jonico UniBa, Salvatore Toma, Presidente Confindustria di Taranto, Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Roberto Settembrini, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Simone Simeone, Dirigente Comune di Taranto, che hanno parlato di supporto all'innovazione e allo sviluppo tecnico di prodotto. Le startup riceveranno un supporto mirato per la creazione di soluzioni innovative e sostenibili, con un occhio di riguardo per l'impatto ambientale e sociale.



L'evento rappresenta una preziosa opportunità per le startup innovative del settore One Health di entrare in contatto con importanti stakeholder, ricevere supporto e mentoring da esperti di settore e costruire una rete di collaborazioni strategiche.



I periodi di formazione in presenza sono i seguenti:



29-30 maggio 2024

24-25 luglio 2024

26-27 settembre 2024

Startup Retreat si presenta come un programma completo e stimolante, in grado di fornire alle startup innovative del settore One Health le competenze e gli strumenti necessari per affermarsi sul mercato e realizzare il loro pieno potenziale.



L'evento inaugura un'occasione per dare vita a nuove idee e contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile e inclusivo.



Per conoscere l’elenco completo delle 22 startup basta collegarsi al sito internet:

https://innovazone.it Startup Retreat si presenta come un programma completo e stimolante, in grado di fornire alle startup innovative del settore One Health le competenze e gli strumenti necessari per affermarsi sul mercato e realizzare il loro pieno potenziale.L'evento inaugura un'occasione per dare vita a nuove idee e contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile e inclusivo.Per conoscere l’elenco completo delle 22 startup basta collegarsi al sito internet: L'evento rappresenta una preziosa opportunità per le startup innovative del settore One Health di entrare in contatto con importanti stakeholder, ricevere supporto e mentoring da esperti di settore e costruire una rete di collaborazioni strategiche.I periodi di formazione in presenza sono i seguenti:

TARANTO - Mercoledì 29 maggio, presso il Relais Histò di Taranto, si è tenuta la presentazione di "Startup Retreat", un programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health. L'evento ha segnato l'apertura ufficiale del programma, promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti "Calliope" del Comune di Taranto, con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.