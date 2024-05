Taranto-Picerno, il match decisivo per il secondo turno dei Play Off di Serie C

Domani alle 20:30 presso lo stadio "Iacovone" si terrà uno dei match più attesi dei Play Off del girone C di Serie C: Taranto contro Picerno. La posta in palio è alta, con entrambe le squadre che ambiscono alla qualificazione per il primo turno della fase nazionale.Gli jonici hanno l'obiettivo di vincere o pareggiare per garantirsi un'ottima posizione in classifica rispetto ai lucani al termine della fase regolare del torneo. Il Picerno, invece, deve vincere per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.Durante la fase regolare del campionato, il Taranto si è classificato al quarto posto insieme alla Casertana, accumulando 65 punti, mentre il Picerno si è piazzato sesto con 58 punti.Nel Taranto, gli esterni saranno Zonta e Ferrara, con Bifulco nel ruolo di trequartista e Simeri e Kanoutè in attacco. Per il Picerno, agiranno sulle fasce Gallo e Petito, con Santarcangelo nel ruolo di trequartista e Murano e Esposito in avanti.L'arbitro designato per la partita è Stefano Nicolini della sezione di Brescia.Le due squadre si sono già affrontate a Taranto il 12 gennaio nella ventunesima giornata del girone C di Serie C, con un pareggio 1-1. Nel secondo tempo, gli jonici hanno segnato il primo gol con Romano su rigore al 14', ma il Picerno ha pareggiato al 24' con una rete di Murano.