Successi e sconfitte agli Internazionali d'Italia di Roma: Napolitano, Passaro e Gigante accedono al secondo turno

Nel primo turno degli Internazionali d'Italia di Roma, alcuni giocatori italiani hanno ottenuto risultati positivi, mentre altri hanno subito delle sconfitte.Stefano Napolitano ha dimostrato la sua forza vincendo contro l'americano Jeffrey John Wolf con un punteggio di 6-2 7-6, qualificandosi così per il secondo turno del torneo.Anche Francesco Passaro ha ottenuto una vittoria impegnativa contro il francese Arthur Rinderknech, prevalendo con un punteggio di 6-7 7-5 7-6 e volando al secondo turno.Matteo Gigante ha dimostrato la sua determinazione vincendo 7-6 6-4 contro Giulio Zeppieri, conquistando così l'accesso al secondo turno del torneo.Tuttavia, non tutti gli italiani hanno avuto successo. Andrea Vavassori è stato eliminato dal tedesco Dominik Koepfer con un punteggio di 6-4 6-3.Nel frattempo, Rafael Nadal ha dimostrato la sua classe vincendo una partita difficile contro il belga Zizou Bergs con un punteggio di 4-6 6-3 6-4.Passando al tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto una vittoria faticosa contro la messicana Renata Zarazua con un punteggio di 4-6 7-5 6-3 in 2 ore e 40 minuti di gioco, qualificandosi per il secondo turno.Anche Sara Errani ha ottenuto una vittoria combattuta, prevalendo 4-6 6-3 6-1 sull'americana Amanda Anisimova e accedendo al secondo turno.Tuttavia, Lucrezia Stefanini è stata eliminata dalla ceca Linda Noskova con un punteggio di 6-3 7-6, mentre Federica Di Sarra ha perso 6-1 6-3 contro la francese Varvara Gracheva.