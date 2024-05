Taranto, sequestrati 6 chili di hashish: arrestato 22enne

TARANTO - La Polizia di Stato ha portato a termine un significativo sequestro di sostanze stupefacenti, che ha portato all'arresto di un giovane tarantino di 22 anni, sospettato di essere coinvolto nel traffico di hashish. L'operazione, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, ha portato al recupero di circa 6 chilogrammi di hashish e all'arresto del presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'indagine ha avuto inizio diverse settimane fa, quando i poliziotti dei Falchi hanno iniziato a osservare le attività del giovane tarantino, sospettato di aver avviato un'attività di spaccio di hashish. Dopo averlo pedinato per un periodo di tempo, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione presso la sua abitazione.Con l'aiuto della squadra cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, è stata condotta un'ispezione accurata degli ambienti. Nonostante inizialmente non siano stati trovati risultati immediati, la determinazione dei poliziotti ha portato al rinvenimento di una grossa busta contenente circa 5 chili e mezzo di hashish, nascosta sotto un armadio sul balcone. La sostanza era confezionata in piccoli panetti da 100 grammi ciascuno.Successivamente, durante la perquisizione del garage frequentato dal giovane, è stato ritrovato un ulteriore mezzo chilo di hashish, insieme a tutto il necessario per il suo confezionamento. Nella stanza da letto del ragazzo è stato inoltre recuperato un salvadanaio contenente circa 5mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio.Le indagini hanno rivelato che il giovane avrebbe acquistato la sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento tramite una transazione online, dopo aver trovato un'offerta "molto vantaggiosa" su un noto canale di messaggistica istantanea.Al termine dell'operazione, il giovane è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale, dove attende ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario. È importante sottolineare che per l'indagato vige la presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva.L'operazione della Polizia di Stato testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, garantendo così la sicurezza e il benessere della comunità.