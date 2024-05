Taranto, 'Startup Retreat': opening del programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health

TARANTO - Il prossimo 29 maggio dalle 10.30 alle 12.30, presso il Relais Histò di Taranto, si terrà la presentazione di "Startup Retreat", un programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health. L'evento segna l'apertura ufficiale del programma, promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti "Calliope" del Comune di Taranto, un progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. - Il prossimo 29 maggio dalle 10.30 alle 12.30, presso il Relais Histò di Taranto, si terrà la presentazione di "Startup Retreat", un programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health. L'evento segna l'apertura ufficiale del programma, promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti "Calliope" del Comune di Taranto, un progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.





Startup Retreat si propone di supportare 20 startup, selezionate attraverso una call, nella definizione del loro business, offrendo un percorso di accompagnamento di 6 mesi articolato in tre periodi di due giorni full immersion, presso il Relais Histò di Taranto. Il programma prevede:

- Mentoring avanzato: sia di tipo imprenditoriale che tecnologico, con esperti nei diversi ambiti di competenza;

- Supporto all'innovazione e allo sviluppo tecnico di prodotto: per favorire la creazione di soluzioni innovative e sostenibili;

- Individuazione del mercato: analisi e supporto per l'accesso al mercato di riferimento;

- Contatti con investitori e scale-up: per facilitare l'accesso a capitali e opportunità di crescita.





L'obiettivo principale di Startup Retreat è supportare il trasferimento tecnologico in ambito One Health, un settore che si focalizza sulle interazioni tra uomo, animali e ambiente, promuovendo soluzioni innovative per la tutela e la protezione dell'ambiente, il benessere dell'uomo, degli animali, la qualità della vita, la digitalizzazione e l'inclusività.





L'opening di Startup Retreat vedrà la partecipazione di importanti figure del panorama locale e nazionale: Gianluigi de Gennaro (Presidente del Centro per l'Innovazione e la Creatività dell'Università degli Studi di Bari) Rodolfo Sardone (Direttore di Calliope), Vito Bruno (Direttore di ARPA Puglia), Vito Uricchio (Cnr), Gregorio Colacicco (Asl Taranto), Salvatore Toma (Confindustria Taranto), Roberto Settembrini (Porto di Taranto), Alessandro Delle Donne (Istituto oncologico di Bari), Maria Casola (Dipartimento Jonico Uniba), Vincenzo Cesareo (Presidente della Camera di Commercio di Taranto).





L'evento rappresenta un'importante opportunità per le startup innovative del settore One Health di entrare in contatto con importanti stakeholder, ricevere supporto e mentoring da esperti di settore e costruire una rete di collaborazioni.





I periodi di formazione in presenza sono i seguenti:

- 29-30 maggio 2024

- 24-25 luglio 2024

- 26-27 settembre 2024