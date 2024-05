Roberto Piccoli non sarà confermato al Lecce per la prossima stagione di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - L'attaccante Roberto Piccoli del Lecce non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie A. Il calciatore, acquistato in prestito dall'Atalanta il 31 agosto 2023, ritornerà in Lombardia al termine del suo contratto, che scadrà il 30 giugno 2024. Non è stato possibile raggiungere un accordo economico con la società bergamasca per mantenere Piccoli nel roster giallorosso.Durante la stagione, Piccoli ha disputato 37 partite, segnando 5 reti, contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra pugliese. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Lecce, che ha beneficiato delle sue abilità offensive e del suo impegno costante.Piccoli ha una carriera diversificata che lo ha visto indossare le maglie di diverse squadre italiane. Oltre all'Atalanta, ha giocato per Empoli, Verona, Genoa e Spezia, e ha fatto parte delle selezioni giovanili dell'Atalanta Under 19 e Under 17.Il ritorno di Piccoli all'Atalanta lascia un vuoto nell'attacco del Lecce, che dovrà cercare un sostituto all'altezza per continuare a competere in Serie A. La dirigenza del Lecce è già al lavoro per individuare nuovi talenti e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.