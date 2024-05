Team Emirates Great Britain SailGP sbalzato dalla barca

Tutto l'equipaggio, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, era legato a corde di sicurezza che li hanno trattenuti dopo una breve caduta, ma prima che potessero colpire la vela alare, altre parti dell'F50 o entrare in acqua. Il catamarano F50, la barca da regata più veloce del mondo, è stato premiato come Goslings Boat of the Year 2019 del World Sailing, elogiato per i suoi concetti innovativi e i progressi tecnologici rivoluzionari che stanno cambiando il volto di questo sport in tutto il mondo.





Il team USA SailGP, ha pubblicato uno spettacolare video a bordo del catamarano nell’attimo del capovolgimento di una delle loro imbarcazioni partecipanti nella terza sessione di prove libere di venerdì alle Bermuda. Nessuno dell'equipaggio della Emirates Great Britain è rimasto ferito durante l'incidente, nonostante sia stato lanciato dalle cabine di pilotaggio quando l'albero alare ha colpito l'acqua del Great Sound alle Bermuda.