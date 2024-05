Tragedia a Palermo: coniugi trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

PALERMO - Una tragedia ha colpito la città di Palermo, dove i coniugi Pietro Delia, 65 anni, e Laura Lupo, 62 anni, sono stati trovati morti all'interno del loro appartamento al secondo piano in via Notarbartolo 49. La donna, agente della polizia municipale, è stata trovata ancora impugnante l'arma, suggerendo che sia stata lei a compiere l'atto.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Laura Lupo abbia sparato al marito, un ex commercialista, prima di rivolgere l'arma contro se stessa. La dinamica esatta di questo tragico evento è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.A dare l'allarme è stata la figlia della coppia, che non riuscendo ad entrare in casa e non ottenendo risposta ai tentativi telefonici, ha prontamente contattato i soccorsi. Una volta che i vigili del fuoco hanno forzato la porta, si sono trovati di fronte alla scena devastante dei due corpi senza vita dei coniugi.Gli inquirenti, i quali hanno avviato un'indagine dettagliata sul caso, stanno considerando diverse ipotesi, tra cui quella legata a problemi coniugali e la gelosia come possibile movente. Tuttavia, al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito alle cause che hanno portato a questo tragico epilogo.In seguito alla scoperta della terribile tragedia, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno collaborando attivamente per fare luce su questo drammatico evento e offrire supporto alla famiglia colpita da questa profonda perdita.