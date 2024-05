Teatro: Margherita Vicario all'Orfeo con 'Gloria!'

TARANTO - Giovedì 9 maggio alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2023/2024, in programma l’atteso concerto “Gloria! Tour 2024”, protagonista Margherita Vicario, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carmelo Patti. Dopo il prestigioso debutto alla 74esima edizione della Berlinale con il suo film d’esordio alla regia “Gloria!”, Margherita Vicario porta in scena il “Gloria! Tour 2024”, la nuova avventura live estiva con cui la cantautrice, attrice e regista guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato.La Stagione Eventi musicali 2023/2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio: BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.Nel concerto, non solo grandi hit del passato, ma anche canzoni del nuovo EP “Showtime” e assaggi della colonna sonora di “Gloria!”, scritta, prodotta e curata per intero dalla stessa Margherita e dal producer torinese Dade. Ad impreziosire questo concerto, la straordinaria sinergia stabilita con l’Orchestra della Magna Grecia.“Gloria!” è uscito nelle sale italiane lo nello scorso aprile con 01 Distribution. Margherita Vicario, romana, cantante e autrice, attrice e sceneggiatrice, ha scritto il film insieme con Anita Rivaroli. Prodotto da Tempesta e Rai Cinema, “Gloria!” è accompagnato da un’architettura musicale capace di dialogare con l’ambientazione settecentesca attraverso un linguaggio acuto, leggero ma profondo, nel giocoso rispetto dei canoni musicali dell’epoca.Fra gli altri impegni di Margherita Vicario con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carmelo Patti, i concerti di martedì 7 maggio a Matera (Auditorium “Gervasio”) e mercoledì 8 maggio a Molfetta (Chiesa di San Pio X).“Margherita Vicario – Gloria! Tour 2024”, giovedì 9 maggio alle 21.00, Teatro Orfeo di Taranto: Poltronissima 40euro+prevendita; Platea e Prima galleria 30euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 20euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it Ufficio stampa: Claudio Frascella (338.2591830)