Tentato assalto con esplosivo al bancomat a Cerignola: la banda fallisce il colpo

CERIGNOLA - Nella tranquilla città di Cerignola, provincia di Foggia, la notte è stata scossa da attimi di panico quando una banda di ignoti ha tentato di colpire un bancomat nella filiale di Corso Garibaldi della BdM, l'ex Banca Popolare di Bari. Il loro piano prevedeva l'utilizzo di esplosivi per aprire lo sportello e accedere ai contanti, ma il colpo è fallito in quanto lo sportello ha resistito all'onda d'urto generata dall'esplosione.La banda, costretta alla fuga senza aver ottenuto alcun bottino, ha lasciato dietro di sé solo danni materiali e una scena di tensione per i residenti della zona. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell'ordine, tra cui la Polizia e la Scientifica, che hanno avviato le indagini per individuare e catturare i responsabili di questo tentato crimine.Le indagini sono ora affidate alla Polizia, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti presso l'istituto di credito e lungo la via di fuga utilizzata dalla banda. Queste prove saranno fondamentali per identificare i colpevoli e portarli alla giustizia.