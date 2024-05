Le Miss Mondo 2024 sbarcano a Gallipoli: 120 bellezze si contenderanno il diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World

In primo piano il portale del concorso www.missmondo.it “vestito” di nuova veste grafica, i “daily” invece si potranno seguire sui social di facebook@MissMondoItalia ed instagram@MissMondoItalia. Da evidenziare anche, che per questa edizione “Non Ci ferma Nessuno” il format sociale di Luca Abete, storico inviato di Striscia La Notizia, farà visita con il suo tour motivazione al Concorso. Precisamente il prossimo due giugno le ragazze si confronteranno con Luca e vivranno una giornata che si preannuncia come sempre imperdibile ed emozionante. La Direzione di Miss Mondo ha annunciato anche l’inizio del contest "La Miss del Web by Agricola 2024" il concorso online che permetterà al pubblico di votare la propria concorrente preferita. La vincitrice otterrà il titolo di "La Miss del Web by Agricola 2024" ed entrerà di diritto tra le TOP 50 di Miss Mondo Italia 2024. Più di 20.000 voti sono già stati ricevuti nel primo giorno del contest. Quattro le discipline, a cui sono abbinate altrettante fasce speciali, in cui dovranno cimentarsi le Miss Mondo: "Talent", "Sport", "Model" e “Beach”, ripercorrendo il format adottato da Miss World. Tante le novità che interesseranno i canali media e social che ruoteranno attorno alla kermesse, informazioni utili a seguire giorno per giorno il concorso.

GALLIPOLI - Partito ufficialmente a Gallipoli Miss Mondo Italia 2024, il concorso di bellezza nazionale che mette in palio fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta. Sono 120 le Miss, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, giunte in queste ore nella “Città Bella”, la perla dello Jonio che con l’edizione 2024 ospita di fatto il concorso da ben 20 anni. Tra i tanti impegni in programma, tre sono i più importanti da evidenziare: la passerella di domenica 3 giugno, utile a decretare le 50 pre-finaliste, poi a seguire qualche giorno dopo, la scelta delle 25 Miss che si guadagneranno la passerella dello show finale in programma il 16 giugno nella splendida cornice dell’oasi naturale dell’Eco Resort “le Sirenè” di Gallipoli – Caroli Hotel -. Presenta Giorgia Palmas, special guest la cantante Ivana Spagna.All’arrivo, lo staff di Miss Mondo, come da rituale, ha effettuato le procedure di check-in ed ha provveduto alla sistemazione di tutte le concorrenti, nel quartier generale situato presso l'Hotel Bellavista, struttura ricettiva del network alberghiero Caroli Hotels, executive partner di Miss Mondo Italia. Questo il programma di massima delle fasi finali della kermesse. Domenica due giugno doppio appuntamento presso l’Eco-Resort Le Sirenè, presentazione delle Miss alla stampa ed ai media ed alle istituzioni ed a seguire passaggi in giuria. Le fasi finali in programma dal 1 giugno al 16 giugno, prevedono anche altri eventi collaterali, che aggiungeranno valore culturale all’evento, con l’obiettivo di promozionare territorio e bellezze del Salento e della Puglia.