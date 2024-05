Terna, nuovi interventi sulla rete elettrica nelle province di Taranto e di Bari

ROMA – A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per nuovi interventi sulla rete elettrica a 150 kV in provincia di Taranto e Bari, Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dalle nuove opere. – A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per nuovi interventi sulla rete elettrica a 150 kV in provincia di Taranto e Bari, Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dalle nuove opere.





Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 70 milioni di euro, consentirà di incrementare la magliatura di rete, e quindi di migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza del servizio elettrico locale.





Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di due elettrodotti a 150 kV in cavo interrato nei comuni di Martina Franca (TA) e Noci (BA) denominati "CP Martina Franca-CP Martina Franca Nord" e "CP Martina Franca Nord-SE Noci" lunghi complessivamente circa 35 km che sfrutteranno il riclassamento di infrastrutture esistenti. Altresì, verrà costruita una Stazione Elettrica a 150 kV "Noci", che sarà collegata con un breve raccordo interrato alla Cabina Primaria di Noci. La soluzione progettuale consente di soddisfare le esigenze di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale con la richiesta del distributore locale di connettere la "CP Martina Franca Nord" in entra-esce alla stessa rete.





L’opera è il risultato di un proficuo percorso di progettazione partecipata intrapreso da Terna, in coordinamento con il territorio e i comuni interessati, che ha consentito di definire la soluzione progettuale più adeguata per un intervento strategico per la Puglia.





I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dalle nuove opere, potranno prendere visione della documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Puglia e presso i comuni di Martina Franca, Noci e Mottola; entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, sarà inoltre possibile presentare al suddetto Ministero eventuali osservazioni scritte, dandone notizia anche a Terna.