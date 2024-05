Lavoro: Confagricoltura Bari-Bat sostiene l'incontro dello SpeSAL e ASL Bari di Terlizzi

BARI - Venerdì 7 giugno a partire dalle ore 08.30 presso il Mercato dei Fiori di Terlizzi si svolgerà il Convegno Nazionale “Un salto nel vuoto: il rischio di caduta dall'alto nelle operazioni di costruzione e manutenzione delle serre”.Si tratta di un importante evento che Confagricoltura Bari-Bat sostiene visto l'impegno dello SPeSAL e della ASL Bari che, in linea con il Piano Regionale di Prevenzione 2021–2025 (PP07) hanno individuato una criticità rilevante nel settore, quello del rischio di caduta dall'alto durante le operazioni di costruzione e manutenzione delle serre.Questo rischio, nonostante l'aspetto tecnologico delle strutture, viene spesso trascurato. Si tratta di un rischio silenzioso poiché, nonostante i numerosi infortuni, spesso mortali, non è mai stato adeguatamente considerato per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione o protezione per i lavoratori.Un'ulteriore criticità risiede nell'assenza di una normativa specifica che obblighi i tecnici progettisti e costruttori a prevedere misure di sicurezza idonee fin dalla fase di progettazione per prevenire tali infortuni.È auspicabile l'attivazione di un tavolo tecnico che coinvolga, oltre agli SPESAL, l'Università, l'Ordine degli Agronomi, l'INAIL e le aziende agricole, in una collaborazione attiva e propositiva per l'implementazione di misure di sicurezza applicabili sia agli impianti esistenti che a quelli nuovi.