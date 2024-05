Terremoto di magnitudo 3.8 nel Mar Ionio: scossa avvertita al largo della costa pugliese

Il terremoto, sebbene di moderata intensità, è stato avvertito in alcune località costiere della Puglia meridionale, provocando preoccupazione tra gli abitanti. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o strutture.



Reazioni e Precauzioni





Le autorità locali hanno monitorato la situazione per eventuali scosse di assestamento. Il Dipartimento della Protezione Civile ha sottolineato l'importanza di seguire le procedure di sicurezza e di mantenere la calma. I cittadini sono stati invitati a informarsi tramite i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questa mattina alle 5:29 nel Mar Ionio settentrionale, a sudest della costa meridionale della Puglia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha reso noto che il sisma ha avuto un ipocentro a dieci chilometri di profondità.