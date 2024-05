Levante For 2024: torna la fiera dedicata al mondo nerd alla Fiera del Levante di Bari

BARI - Prende il via oggi alla Fiera del Levante la seconda edizione di Levante For, l'appuntamento imperdibile per gli appassionati di comics, fumetti, giochi da tavolo e cosplay. L'evento, che si chiuderà domenica 26 maggio, promette due giorni ricchi di eventi e novità nel fantastico mondo nerd.Gli spazi della fiera saranno suddivisi tra un ampio palco all'aperto, dove si svolgeranno contest cosplay e concerti, e diverse aree dedicate ai talk. Qui i visitatori potranno partecipare a workshop e dialogare con ospiti di fama nazionale e internazionale. Il tema di quest'anno, "F is for Future", abbraccia quattro grandi realtà: Comics, Cosplay, Game & Fun, rese ancora più prestigiose dalla presenza di noti artisti.Numerosi gli ospiti di rilievo presenti all'edizione 2024. Tra gli autori e disegnatori del panorama fumettistico italiano e internazionale ci saranno Francesco Manna, Gianfranco Florio, Ivan Fiorelli, Mario Foccillo e Simone Ragazzoni. Tra i cosplayer, spicca la presenza di Kamichan, celebre cosplayer e cosmaker italiana, e Domadraghi, giovane promessa pugliese del cosplay che ha vinto il titolo europeo al European Cosplay Gathering.La fiera offrirà anche vari contest legati al mondo del cosplay, tra cui il For Cosplay Photo Contest e la Gara e Sfilata Cosplay, con la novità della Sfilata Kids per i più piccoli. Tra gli ospiti del mondo ludico, saranno presenti Doctor Game, noto youtuber, e Zergantis, celebre streamer specializzato in Genshin Impact.Le mostre includeranno il modellismo statico e dinamico, grazie alla collaborazione con il Centro Modellistica Barese e il Gruppo Modellistico Apulia. Torna anche l’area dedicata alla divulgazione scientifica in collaborazione con Mensa Italia, con talk e ospiti come Rey Sciutto e Roberto Recchioni.Una delle novità di Levante For 2024 è l'Area Tattoo a tema, dove talentuosi tatuatori saranno a disposizione del pubblico per tatuaggi in modalità walk-in. Nell'Area Gioco da Tavolo, prestigiose case editrici come Dv Giochi, Ghenos, Djeko, Cranio Creation, Asmodee e Giochi Uniti presenteranno le loro novità.L'Area Japan sarà animata dagli esperti di Momiji - centro di lingua e cultura giapponese, che trasporteranno i visitatori nella cultura del Paese del Sol Levante attraverso incontri e laboratori.Per la prima volta, Levante For ospiterà la Magic Artist Alley in collaborazione con CulturaPop. Artisti come Sergio Cosmai, Michele Giorgi e Samuele Bandini saranno presenti per firmare carte, fare sketch e incontrare i fan.Levante For 2024 sarà anche all'insegna della musica con i concerti di Disneiamo e The Spleen Orchestra sabato 25 maggio. Domenica 26 maggio, la manifestazione si concluderà con il concerto de Le Stelle di Hokuto, che trasporteranno il pubblico nel mondo delle sigle dei cartoni animati.Gli orari della fiera saranno dalle 10:00 alle 20:00, con l'area esterna aperta fino alle 22:30 per i concerti. I biglietti variano dai 12€ per un giorno ai 20€ per due giorni, con riduzioni per bambini, cosplayer e portatori di handicap. I biglietti possono essere acquistati online sul sito VivaTicket per evitare code. L'accesso sarà possibile tramite la biglietteria all'Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.levantefor.it