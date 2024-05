Torna a Bari il Festival Nazionale dell'Innovazione Digitale: BMT 2024

BARI - Bari si prepara ad accogliere la seconda edizione del BMT, il Festival Nazionale dell'Innovazione Digitale, in programma il 17 e 18 maggio presso il Ciaky. Organizzato da Jcom Italia, l'evento si propone come punto d'incontro tra i principali attori del settore, offrendo due giornate di networking, formazione e selezione di talenti per il mercato del lavoro.Una delle novità di quest'anno è la presenza della "Recruiting Room", un'area dedicata alle aziende per selezionare oltre 130 profili nel settore dell'Information Technology e non solo. Un'opportunità per giovani e meno giovani di entrare nel mercato del lavoro.Il BMT premierà anche 8 aziende e professionisti pugliesi con il BMT Award, riconoscimento per risultati, iniziative di successo e processi virtuosi di digitalizzazione.Durante le plenarie del festival, manager pubblici e privati, docenti universitari e imprenditori discuteranno del futuro dell'innovazione digitale, delle politiche messe in campo e delle esigenze del mercato.La formazione sarà al centro del BMT, con due giornate dedicate a quattro temi strategici: Marketing e Innovazione, Social Media e Influencer, E-commerce e Advertising, Content e Video Storytelling. Saranno presenti 32 speech di formatori provenienti da grandi multinazionali e piattaforme digitali.Per quanto riguarda l'occupazione, il BMT offrirà anche quest'anno una "Recruiting Room", dove aziende come Fincons, Deloitte e Arpal selezioneranno profili senior e junior nel settore IT. Aulab, leader nella formazione, offrirà opportunità di networking e masterclass per programmatori web, mentre Etjca cercherà personale per aziende locali e studi professionali.Il BMT si conferma dunque un evento cruciale per l'innovazione digitale e l'occupazione nel territorio pugliese, offrendo un'ampia gamma di opportunità sia per le aziende che per i professionisti del settore.