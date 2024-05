Brindisi, l'istituto Comprensivo 'Casale' partecipa al 'Senza Zaino Day' nazionale

BRINDISI - Il 16 maggio 2024 l'istituto Comprensivo "Casale" di Brindisi parteciperà al "Senza Zaino Day" nazionale. - Il 16 maggio 2024 l'istituto Comprensivo "Casale" di Brindisi parteciperà al "Senza Zaino Day" nazionale.





Giornata nata in alcune scuole come Giornata della Responsabilità, si celebra, ogni anno, nella seconda settimana di maggio. È un giorno speciale, che accomuna tutte le scuole SZ ed è un’occasione per mostrare all’esterno come funziona il Modello SZ.





È anche un’occasione per porre, all’interno delle nostre scuole, maggiore attenzione agli ingredienti tipici di SZ.





I due plessi della scuola dell’Infanzia "Sant'Antonio" e "Boschetti-Alberti" daranno inizio al modello Senza Zaino con il tema: "Rompere gli schemi nelle relazioni". Gli alunni, le maestre e i genitori daranno vita ad un laboratorio didattico per promuovere e diffondere i valori dell'ospitalità e della responsabilità della comunità educante.





I bambini e i genitori si cimenteranno della piantumazione e nella raccolta, racconteranno la loro esperienza e ciò che hanno imparato e al termine realizzeranno un giardino in un vaso.





Il "Senza Zaino" è un modello didattico che mette al centro i bambini e le loro potenzialità cognitive e di ricerca attiva, creando percorsi di arricchimento e di scoperta in ogni ambito educativo e ambiente formativo, rompendo gli schemi delle aule tradizionali.