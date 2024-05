Tragedia a Belgorod: palazzo crolla dopo attacco ucraino, almeno 15 morti

BELGOROD - La città russa di Belgorod è stata teatro di una tragedia devastante, con almeno 15 morti confermati dopo il crollo di un palazzo in seguito a un presunto attacco ucraino. Secondo fonti ufficiali russe, l'edificio sarebbe stato colpito da un missile, il quale, secondo le autorità russe, sarebbe stato fornito dalla NATO.L'incidente ha scatenato tensioni ancora più elevate tra Russia e Ucraina, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di aver intensificato le ostilità. Nella notte, è stato segnalato un allarme antiaereo in cinque regioni dell'Ucraina e in due della Russia, mentre le truppe russe continuano a avanzare nella regione di Kharkiv.In un altro sviluppo significativo, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa Sergei Shoigu con l'economista Belousov. Questo avvicendamento è avvenuto contemporaneamente alla rimozione del capo del Consiglio di sicurezza nazionale Patrushev, che sarà sostituito dallo stesso Shoigu.Intanto, la leader del partito italiano Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha in programma un incontro con il primo ministro ceco Fiala, il cui obiettivo potrebbe essere quello di discutere degli sviluppi recenti nel conflitto russo-ucraino e delle implicazioni per l'Europa.La situazione in Ucraina continua a evolversi rapidamente, con gravi conseguenze umanitarie e politiche. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per fermare la violenza e promuovere una soluzione diplomatica al conflitto, al fine di evitare ulteriori perdite di vite e stabilizzare la regione.